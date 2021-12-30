Политзаключенный имеет много проблем со здоровьем, отметил юрист.

Украинский политзаключенный Иван Яцкин, осужденный в Крыму за "государственную измену в форме шпионажа в пользу Украины", прибыл по этапу в колонию в Кемеровской области РФ и испытывает там давление.

Как сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, Яцкин более двух месяцев находился на этапе.

Защитник отметил, что у Яцкина много проблем со здоровьем, в том числе сосудистое заболевание нижних конечностей, вызывающие трофические язвы.

Он также напомнил, что в дополнение к этому прошлой зимой Яцкин получил обморожение ног во время издевательств над ним в СИЗО "Лефортово", когда его насильно вывели в домашней одежде на мороз и держали там.

"Теперь, во время этапа, у него отобрали перевязочные средства и медикаменты, а также испортили личные вещи. В результате чего Иван Яцкин был вынужден начать голодовку в знак протеста против нарушения его прав", – заявил адвокат.

По словам Полозова, сегодня стало известно, что Яцкин прибыл в исправительную колонию №44 в г. Белово Кемеровской области РФ.

По данным защитника, там украинский политзаключенный подвергается систематическому давлению.

Читайте такжеТретий по счету плен, постоянные пытки: активист пытался убить себя в "СИЗО ДНР""Его уже поставили на профучет как "склонный к побегу" только из-за того, что он имеет гражданство Украины. Это на больных-то ногах склонный к побегу… Также он подвергается унижающему человеческое достоинство обращению, оскорблениям и угрозам за принадлежность к украинской нации и наличие гражданства Украины", – сообщил Полозов.

Адвокат добавил, что после голодовки Яцкин остро нуждается в медицинском обследовании и помощи, а также в обеспечении гарантий безопасности.

Напомним, украинца Ивана Яцкина задержали российские спецслужбы в середине октября 2019 года в оккупированном Крыму, и в тот же день его вывезли в Москву, где поместили в изолятор ФСБ "Лефортово".

Украинца обвинили в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ, Яцкин собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.

В СБУ отрицают сотрудничество с Яцкиным.

Позже Яцкина этапировали из московского "Лефортово" в СИЗО оккупированного Симферополя.

21 мая 2021 года подконтролен Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма приговорил Яцкина к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и по истечении срока наказания назначил один год ограничения свободы и административного надзора.

16 сентября подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" оставил приговор в силе. 20 октября Яцкина этапировали из Крыма к месту отбывания "наказания" на территории РФ. 1 декабря Яцкин объявил голодовку.

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