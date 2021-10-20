Пока неизвестно, где украинец будет отбывать наказание, сообщил юрист.

Незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинца Ивана Яцкина этапировали из СИЗО.

Об этапировании нашего соотечественника в Facebook написал его адвокат Николай Полозов.

"Украинский политзаключенный Иван Яцкин был этапирован из СИЗО Симферополя к месту отбывания наказания", – поделился он.

Адвокат уточнил, что конечный пункт этапа российская Федеральная служба исполнения наказаний не раскрывает.

Читайте такжеДжелялова российские оккупанты увезли из СИЗО в отделение психбольницы – адвокатНапомним, Иван Яцкин был задержан российскими спецслужбами в середине октября 2019 года в оккупированном Крыму, и в тот же день его вывезли в Москву, где поместили в изолятор ФСБ "Лефортово".

Украинца обвинили в государственной измене в форме шпионажа. По версии следователей ФСБ, Яцкин собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. В СБУ отрицают сотрудничество с Яцкиным.

Позже Яцкина этапировали из московского "Лефортово" в СИЗО оккупированного Симферополя.

21 мая 2021 года подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма приговорил Яцкина к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и по истечении срока наказания назначил один год ограничения свободы и административного надзора.

Защита Яцкина подала апелляцию на приговор.

16 сентября подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" оставил приговор в силе.

Автор: Антонина Доломанжи