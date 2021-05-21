По словам Людмилы Денисовой, оккупанты обвинили его в "сборе и передаче Украине информации, которая представляет государственную тайну России".

"Суд" в Крыму приговорил украинского политического заключенного Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Сегодня в очередной раз подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Верховный суд Крыма" огласил незаконный приговор гражданину Украины Ивану Яцкину по сфабрикованному уголовному делу за якобы "сбор и передачу Украине информации, которая представляет государственную тайну России", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и после окончания срока наказания назначили один год ограничения свободы и административного надзора.

"Этот незаконный приговор так называемого "суда" является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении наших граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма", - отметила омбудсмен.

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Она призвала международное сообщество отреагировать на незаконный приговор и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма, и освобождения всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

Дело политзаключенного Яцкина: что известно

Иван Яцкин был захвачен российскими спецслужбами в середине октября 2019 года в оккупированном Крыму, и в тот же день его вывезли в Москву, где поместили в изолятор ФСБ РФ "Лефортово".

О том, что в отношении Яцкина возбуждено дело и он задержан, никому не было известно, поскольку ФСБ осуществляла спецоперацию по его задержанию в режиме строгой секретности. Только в конце декабря российские СМИ сообщили, что он арестован. Все это время крымчанин находился без всякой помощи и поддержки в "одиночке" в "Лефортово".

Украинца обвиняют в государственной измене в форме шпионажа, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. По версии следователей ФСБ, Яцкин собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, которые представляют государственную тайну РФ. В СБУ отрицают сотрудничество с Яцкиным.

9 декабря 2020 года российское следствие выдвинуло Яцкину обвинение в окончательной редакции.

16 марта 2021 года следственное управление ФСБ России завершило предварительное расследование по делу.

Позже Яцкина этапировали из московского "Лефортово" в СИЗО оккупированного Симферополя для рассмотрения дела по существу подконтрольным Кремлю "судом".

20 апреля подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма начал рассмотрение дела Яцкина по существу.

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Автор: Антонина Доломанжи