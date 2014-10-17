Боевики снова обстреливают окрестности Счастья, на трассе Бахмутка ситуация напряженная

На Луганщине ситуация на постах гвардейцев, разблокированных накануне на трассе Бахмутка, остается напряженной, боевики продолжают наносить удары по окрестностям Счастья, сообщает ТСН.

После непродолжительного затишья на передовой силовиков, которая находится за Счастьем, поздно ночью снова начались обстрелы. Тяжелой остается ситуация и на позициях силовиков на Бахмутке, однако, по словам бойцов, ночь прошла там спокойно.

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Регион достаточно нестабилен: с одной стороны, часть территории контролируется боевиками, а часть - украинскими военными, а с другой - очень много местных жителей "сливают" информацию боевикам относительно расположения позиций сил АТО.

В то же время, люди переживают, что боевики очень скоро смогут прорваться ближе к Лисичанску и Северодонецку, особенно накануне выборов они ожидают массовых провокаций.