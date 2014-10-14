СБУ предупреждает о провокациях на Покров

Речь идет о том, что в пророссийских группах социальных сетей активно распространяются призывы захватывать храмы УПЦ (Московского патриархата) в день Покрова, 14 октября.

Это «примитивные фальшивки, целью которых является разжигание межконфессиональной розни, дестабилизация и провоцирование социальной напряженности в обществе», заявляет пресс-центр СБУ, публикуя образец такой листовки с призывом к силовым действиям.

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«СБУ призывает не поддаваться на эту примитивную провокацию, поскольку целью ее разработчиков является спровоцировать противостояние между теми, кто купится на эту ложь, и теми, кто придет на защиту «жертв», - подчеркнул советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

Он призвал граждан быть мудрыми и блокировать попытки сеять раздор в обществе и сообщать о них СБУ, в частности, по круглосуточному телефону «горячей линии» 0 800 501 482. Такие сведения немедленно проверяться, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры, обещают в СБУ.