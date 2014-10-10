В МВД поступили уже более 170 заявлений о нарушении избирательного законодательства

С 28 августа по 10 октября в Единый реестр досудебных расследований внесено 177 заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений, связанных с избирательным процессом, и начато 50 уголовных производств.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в УСО, на 10 октября органами внутренних дел открыто 11 уголовных производств, связанных с подкупом избирателей.

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Больше всего таких происшествий зафиксировано в Харьковской области - 5, и Запорожье – 3. Еще по одному факту выявлено в Одесской, Черновицкой и Черниговской областях.

Как отметили в МВД, злоумышленники пытались подкупить избирателей. При этом в милиции отметили, что за товары стоимостью до 36 грн им грозит админответственность, а уголовная - если стоимость таких товаров будет превышать указанную сумму.

Учитывая изложенное, МВД призывает СМИ и граждан фиксировать каждый факт подкупа избирателей и сообщать об этом в правоохранительные органы.