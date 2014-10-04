Яценюк не собирается в отпуск на период избирательного процесса
02:36, 04 октября 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не собирается в отпуск на период избирательного процесса.
Яценюк не собирается в отпуск на период избирательного процесса / УНИАН
Об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live.
“Что касается отпуска, не пойду в отпуск на период избирательного процесса”, - сказал он.
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Как известно, досрочные парламентские выборы запланированы на 26 октября этого года.
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