Яценюк не собирается в отпуск на период избирательного процесса

02:36, 04 октября 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не собирается в отпуск на период избирательного процесса.

Яценюк / Фото УНИАН

Об этом он заявил в прямом эфире программы Шустер Live.

“Что касается отпуска, не пойду в отпуск на период избирательного процесса”, - сказал он.

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Как известно, досрочные парламентские выборы запланированы на 26 октября этого года.

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