Кабмин утвердил генеральное направление Большой кольцевой дороги вокруг Киева

Кабинет Министров распоряжением от 22 февраля 2008 г. № 326-р утвердил Генеральное направление прохождения большой кольцевой дороги вокруг Киева. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, большая кольцевая дорога вокруг г. Киева будет проходить околицами сел Новоселки и Старые Петровцы (Вышгородский район), Озера, Блиставица, Микуличи и Дубраво-Ленинское (Бородянский р-н), сел Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки и Ясногородка (Макаровский р-н), сел Хмильна, Любимовка, Бузова, Неграши и Княжичи (Киево-Святошинский р-н), Бобрица, Иванковичи, Зеленый Бор, Рославичи, Гвоздив, Мархаловка и пгт Глеваха (Васильковский р-н), Большие Дмитриевичи, Таценки, Плюты и Старые Безрадичи (Обуховский р-н), города Борисполя, сел Процив, Вороньков, Глубокое, Иванкив, Несторовка, Большая Олександровка, Безугловка и Сеньковка (Бориспольский р-н).

Согласно распоряжению, МТСУ определено ответственным за координацию работ по строительству.

Также создана рабочая группа по вопросам проектирования и строительства дороги во главе с министром транспорта и связи Иосифом ВИНСКИМ, заместителями председателя рабочей группы назначены заместители министра транспорта и связи Вадим Гуржос и Игорь Урбанский. В группу также вошли представители Минтранссвязи, КГГА, Укравтодора, Киевавтодора, Госавтоинспекции, Минфина, Госкомзема, института «Союзтранспроект», «Укргипродора», Минрегионстроя, Киевоблгосадминистрации.

В течение 2008 года проект должен быть разработан, на рассмотрение Кабмина необходимо подать ТЭО, проекты и титулы строений (по очередям) кольцевой дороги. Кроме того, необходимо разработать проект Закона Украины “Об особенностях проектирования, строительства, финансирования и отчуждения земельных участков для большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киев. Также планируется разработать изменения в соответствующее законодательство, подготовить изменения в госбюджет-2008, предусмотрев финансирование. Кроме того, Минтрансу и другим причастным органам поручено определить механизм привлечения дополнительных средств под государственные гарантии для финансирования работ, проработать вопрос относительно привлечения международных финансовых организаций к финансированию работ и т.п.

Кроме того, Минтранссвязи и Киевской облгосадминистрации поручено проработать вопрос о возможности строительства параллельной к кольцевой дороге железнодорожной линии, которая соединит поселки городского типа Клавдиево-Тарасово, Глеваха, города Борисполь и Бровары.