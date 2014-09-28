Меджлис намерен провести в Крыму митинги в защиту прав человека

Меджлис крымскотатарского народа намерен инициировать проведение митингов в Крыму согласно законодательству России, направленных на защиту прав человека.

Такое решение было принято в ходе заседания Меджлиса крымскотатарского народа 27 сентября, передает Крым.Реалии со ссылкой на QHA.

«Мы пришли к соглашению, что будем проводить митинги, направленные на защиту прав человека в Крыму, согласно порядку, установленному законом РФ. Если будут запрещать проводить митинги, будем оспаривать данные решения в суде», – рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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Руководитель секретариата Меджлиса Дилявер Акиев отметил, что митинги будут проводиться согласно законодательству России.

«Мы планируем проводить митинги, направленные на защиту прав человека в Крыму в порядке, установленном законом РФ. Полагая, что как обычно, по сложившейся уже тенденции, нам будут отказывать под разными предлогами, мы будем искать возможность обжаловать эти отказы в судебных органах», – рассказал Акиев.

Также в ходе заседания обсуждался вопрос о проведении очередной сессии Курултая крымскотатарского народа до конца этого года. О месте и дате пока конкретного решения не было принято.

По словам Акиева, на данный момент ведутся переговоры о месте и дате его проведения:

«Варианты такие – это Крым, Киев, Турция – Стамбул».

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Заседание проводилось под руководством председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова с помощью Skype. В ходе него было принято заявление, в котором идет речь о притеснении крымских татар и его представительного органа – Меджлиса в Крыму. Также были осуждены беззаконные действия по отношению к крымскотатарскому народу со стороны властей.

16 сентября, в здании Меджлиса крымскотатарского народа проводился 12-ти часовой обыск. В результате были изъяты документы, протоколы, USB-флеш-накопители, кассеты, исламская литература и компьютеры. Представители Меджлиса расценивают это факт, как давление и попытку уничтожить Меджлис крымскотатарского народа.

После этого 17 сентября, в здание Меджлиса нагрянули судебные приставы, которые зачитали присутствующему главе БО «Фонд «Крым» Ризе Шевкиеву решение суда. После этого сообщили, что намерены опечатать здание, принадлежащее «Фонду «Крым». В связи с этим представители Меджлиса крымскотатарского народа вынуждены были покинуть здание.

19 сентября представители Меджлиса крымскотатарского народа были вынуждены покинуть здание и опечатать его.