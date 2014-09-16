Обыск в здании Меджлиса крымских татар продолжается уже 6 часов (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Симферополе.

«Это уже тенденция такая сложилась, утром в доме Бариева (Эскендер Бариев – член Меджлиса, - УНИАН) проводили обыск, после него сюда (в дом Меджлиса - УНИАН) приехали. Выборы прошли, им нечего боятся, поэтому я думаю, это будет продолжаться», - заявил Акиев.

Читайте такжеЧубаров: Украинцы и крымские татары дружно бойкотировали "выборы" на оккупированном полуостровеПо его словам, обыск в здании Меджлиса в Симферополе, который начался сегодня 9 утра по-местному времени, продолжается уже около шести часов. В здании находится около 50 вооруженных людей, которые проводят обыск и изымают технику. Внутрь здания никого не пропускают.

«Никаких пояснений, никаких документов мы не увидели», - сказал Акиев.

Снаружи здание оцеплено полицией и вооруженными людьми в военной форме, которые отказываются называть причину блокирования здания.

Как сообщал УНИАН, утром 16 сентября в Крыму вооруженные сотрудники ФСБ РФ провели обыск в квартире члена Меджлиса Эскендера Бариева, искали запрещенную литературу и оружие. Как написал в соцсети Фейсбук лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в ходе обыска ФСБ-шники изъяли и унесли ноутбук и системный блок от стационарного компьютера.

Также в 9 утра 16 сентября начался обыск в здании по улице Шмидта в Симферополе, где располагается Меджлис крымскотатарского народа и редакция газеты"Авдет".

Здание оцеплено вооруженными людьми. Возле здания стоит полицейский автозак. Внутрь никого не пускают.

Предположительно обыск проводят сотрудники ФСБ и полиции.

Читайте такжеУкраина сообщила ОБСЕ об ухудшении положения нацменьшинств в оккупированном КрымуСамо здание принадлежит благотворительной организации "Фонд Крым". С фасада этого здания в ночь на 15 сентября неизвестные в камуфляжной форме и с масками на лице сорвали флаг Украины.

Ранее жители Крыма в соцсетях сообщали о массовых обысках в домах крымских татар, а также в медресе и крымскотатарских учебных заведениях.