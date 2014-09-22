Аксенов говорит, что Меджлиса крымских татар не существует: "Какой меджлис?"

Об этом он заявил российскому Коммерсанту.

"С точки зрения юридического поля для меня такой организации не существует. Какой меджлис? Организация не была зарегистрирована должным образом. Ее нет", - заявил Аксенов.

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По его словам, самопровозглашенная крымская власть сейчас пытается найти способ притянуть Меджлис к ответственности, и пока у силовиков нет необходимой законодательной базы.

"По всем проектам, которые касались капитального строительства, есть вопросы. Сметы увеличены практически вдвое. Просто у нас на сегодняшний день законодательство еще не отрегулировано. И мы опять же решаем, как это правильно сделать. Поскольку нельзя расследовать дела, по которым не был причинен ущерб РФ, есть определенные юридические препоны. Опять же, мы решаем вопрос, чтобы принять законопроект, по которому ущерб, нанесенный Украине, можно будет признать ущербом Крыму. Тогда у нас возникнет возможность в том числе и дальше запрашивать достоверную информацию. Пока у силовиков нет необходимой законодательной базы", - заявил Аксенов.