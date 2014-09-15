«Межигорье» за полгода на входных билетах заработало 5,6 миллиона гривен

15:02, 15 сентября 2014
Общество
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Комендант бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича «Межигорье» Денис Тарахкотелик заявляет, что за полгода, с тех пор, как резиденция открыта для посетителей, с продажи входных билетов получено 5,6 миллиона гривен.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом комендант заявил на брифинге.

Он отметил, что за входные билеты на территорию «Межигорья» за полгода удалось выручить 5 миллионов 652 тысячи гривень. Из них, на заработную плату персонала, которого насчитывается 160 человек, и содержание в надлежащем состоянии территории и помещений было потрачено 2 миллиона 640 тысяч гривень. На бензин и дизельное топливо для транспорта, который обслуживает «Межигорье», потратили 536 тысяч гривень, на 105 переселенцев из зоны АТО потратили 542 тысячи гривень, из них 432 тысячи - на питание.

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Также с благотворительных входных билетов было потрачено 1 миллион 934 тысячи гривень на помощь участникам АТО.

Кроме того, комендант рассказал, что в «Межигорье» на сегодняшний день проживают 35 детей переселенцев, из них 11 родились уже в «Межигорье».

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