«Межигорье» за полгода на входных билетах заработало 5,6 миллиона гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом комендант заявил на брифинге.

Он отметил, что за входные билеты на территорию «Межигорья» за полгода удалось выручить 5 миллионов 652 тысячи гривень. Из них, на заработную плату персонала, которого насчитывается 160 человек, и содержание в надлежащем состоянии территории и помещений было потрачено 2 миллиона 640 тысяч гривень. На бензин и дизельное топливо для транспорта, который обслуживает «Межигорье», потратили 536 тысяч гривень, на 105 переселенцев из зоны АТО потратили 542 тысячи гривень, из них 432 тысячи - на питание.

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Также с благотворительных входных билетов было потрачено 1 миллион 934 тысячи гривень на помощь участникам АТО.

Кроме того, комендант рассказал, что в «Межигорье» на сегодняшний день проживают 35 детей переселенцев, из них 11 родились уже в «Межигорье».