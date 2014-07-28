В "Межигорье" начали заселять семьи беженцев с детьми и беременных

Будут жить они в переоборудованном домике, где когда-то жили "беркутовцы", которые защищали имущество Януковича. В скромных апартаментах уже есть все условия для нормальной жизни людей, говорится в сюжете ТСН.

Елена из Славянска Донецкой области сбежала в Киев почти месяц назад. С собой взяла самое необходимое - несколько платьев и детскую коляску. Уже две недели в ней на территории "Межигорья" женщина баюкает свою доченьку - тоже Аленку.

В Межигорье готовят жилье для еще 40 беженцев

"Переехали из-за того, что в городе начались военные действия. Я была беременна, на девятом месяце. В Славянске не было условий, чтобы рожать, поэтому переехали в Киев", - рассказывает молодая мама.

Поселиться в небольшой, но новой опрятной комнатке бывшего имения Януковича Елене с мужем, мамой и маленькой дочкой помогли работники социальной службы с Майдана. На тесноту она не жалуется - радуется, что вокруг все спокойно.

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Елена рассказывает, что домой вернутся тогда, когда в Славянске восстановится медицина, ведь младенцу нужен периодический профилактический осмотр, необходимо делать прививки.

Молодую семью поселил в домике, где раньше жили "беркутовцы", комендант "Межигорье" Денис Тарахкотелик. За несколько недель их соседями станет еще около 40 беженцев - с Донетчины и Луганщины.

В двухэтажном домике уже есть все коммуникации - несколько душевых комнат с горячей водой, санузлы, доделывают общую кухню. Все это, говорит Тарахкотелик, - на средства посетителей бывшего имения президента-беглеца.

Если военные события на Востоке будут продолжаться вплоть до зимы, то домик для беженцев оборудуют электроконвекторами для отопления.

Будут заселять в новое жилье не всех. Приоритет - семьям с маленькими детьми или беременным женщинам.

Желающим поселиться в "Межигорье" советуют обращаться на Майдан - в координационный центр или же в крымскую сотню "Гайдея".