У налоговой нет выхода: хочешь возместить НДС - готовься к проверке

Председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК надеется, что к апрелю месяцу поточного года удастся решить проблему с просроченным возмещением НДС.

Об этом он заявил в интервью газете «Зеркало недели» (№ 6 (685) 16-22 февраля 2008 г.).

По словам С.БУРЯКА, в прошлом году было проведено 189 тыс. встречных проверок по возмещению НДС. «Если ты предъявил некую сумму к возмещению, у нас нет другого механизма, кроме как пойти и проверить тебя, твоих контрагентов», - сказал он.

В то же время, по словам С.БУРЯКА, это изматывает не только юридических лиц. Это изматывает самих налоговиков, потому что 70% рабочего времени аудиторов налоговой администрации уходит на проведение встречных проверок.

Глава ГНАУ подчеркнул, что необходимо ввести реестр электронных накладных и тогда проверка будет осуществляться в автоматическом режиме. «А на сегодняшний день это делается вручную», - напомнил С.БУРЯК. При этом, по его словам, исходя из данных около 30-35% просроченного возмещения НДС, то есть 2,5-3 млрд. грн., - это липовые, надутые суммы. Он подчеркнул, что на 1 января 2008 года было 3,2 млрд. с просрочкой свыше 60 дней, из них 2 млрд. за январь были погашены. «Думаю, что к апрелю мы забудем о существовании этой проблемы… И тогда мы сможем раз и навсегда устранить проблему существования невозмещенных 8,5 млрд. НДС на 1 января нынешнего года» - сказал С.БУРЯК.