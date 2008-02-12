Какие техногенные и экологические катастрофы нас ожидают и как их предотвратить?
13 февраля в 13.30 - В УНИАН состоится пресс-конференция по результатам работы Украинской Службы Спасения за 2007 год. Участники: генерал-лейтенант Украинской Службы Спасения П.Дыба, академик Академии Украинской Службы Спасения генерал-майор Г.Клименко, генерал-майор Украинской Службы Спасения О.Музыка.
Вопросы:
Состоится ли в Украине Евро-2012?
Хроника боевых действий. В Украине за 2007 год погибло почти 9 тысяч людей
Как оградить людей – участников дорожного движения?
Какие техногенные и экологические катастрофы могут нас ожидать и как их предотвратить?
Насколько страховые компании готовы к реальному обеспечению?
Создания действенного асистанса на базе оперативно-спасательной службы
(ул. Крещатик, 4, конференц-зал).