Больше всего трудовых мигрантов в Россию приезжают с Украины

Больше всего трудовых мигрантов России поставляет Украина, следом идут Казахстан, Таджикистан и Молдова, сообщил первый заместитель директора Федеральной миграционной службы РФ Владимир КАЛАНДА.

Выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы", он отметил, что в 2007 году разрешение на работу в России получили 1 миллион 140 тысяч иностранцев, что в 3,7 раза больше, чем в 2006 году.

"Самое большое количество трудовых мигрантов - порядка миллиона человек - прибыли в Россию из Украины, затем, по убывающей, идут Казахстан, Таджикистан, Молдова", - сказал первый замдиректора ФМС.

Причем, по его словам, больше половины трудовых мигрантов "находится вне рамок правового поля".

В.КАЛАНДА сообщил, что потребность России в трудовых мигрантах снижается.

"Если в прошлом году регионами была установлена квота в 6 миллионов иностранных работников, то сейчас она не дотягивает до 2 миллионов", - говорит заместитель главы ФМС.

Основная причина этого - низкая квалификация приезжающих работников. К примеру, из 800 тысяч граждан Таджикистана только 22 тысячи имеют специальное образование и могут выполнять квалифицированную работу, пояснил В.КАЛАНДА.