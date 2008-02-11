В двух пунктах водители снова блокировали польско-украинскую границу

Два польско-украинских пункта пересечения границы сегодня были заблокированы с польской и украинской стороны демонстрантами, которые требовали ускорения подписания Польшей и Украиной соглашения о малом пограничном движении. Участники блокирования – водители грузовых автомобилей – утром сосредоточились вблизи пунктов “Рава-Русская – Гребенное” и “Смильница – Кросценко”.

По информации польского радио, шестичасовое блокирование было организовано в Смильнице на расстоянии 1 км от контрольно-пропускного пункта. В Раве-Русской почти 70 человек не давали возможности проехать автомобилям в течение двух часов. Позже протестующие ушли с дороги.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля с.г. министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сообщил, что в ближайшее время Украина рассчитывает парафировать и подписать с Польшей соглашение о малом пограничном движении.

Проблемы при пересечении украинско-польской границы возникли с 1 января 2008 года, когда Польша вступила в Шенгенскую зону.