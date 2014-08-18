На Спаса в Украине будет сухо и солнечно

Везде будет преобладать сухая погода, лишь в Крыму возможны локальные грозовые дожди, сообщает opogode.ua.

Температура воздуха ожидается комфортной, ночью +10 +18, на юге до +22. Днем столбики термометров достигнут + 25 + 32, в южной части до +34 градусов.

В западной части - без осадков. Температура воздуха ночью +10 +16, днем +24 +29 градусов.

Читайте такжеСегодня православные празднуют Медовый СпасВ северных областях преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +12 +17, днем +25 +30 градусов.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +14 +19, днем +25 +32 градуса.

На востоке будет сухо. Температура воздуха ночью +15 +20, днем +28 +33 градуса.

Читайте такжеВ Украину возвращается жара: температура повысится до 30-35 градусовВ южной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью +18 +22, днем +29 +34 градуса.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +14 +16, днем +27 +29 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.