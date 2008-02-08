На месте взрыва во Львове нашли тело погибшего человека

Львов накануне всколыхнул мощный взрыв газа. Чрезвычайная ситуация произошла в центре города, на улице Костюшко - там полностью разрушен последний этаж старой трехэтажки. На месте взрыва сегодня ночью нашли тело погибшего - это 73-летний житель этого дома. Всего пострадали десять человек, одну женщину с тяжелыми ожогами доставили в реанимацию.

Специальная комиссия выясняет причины взрыва, наиболее вероятная - взрыв бытового газа. Пострадавших городская власть временно поселила в гостиницу.

На месте аварии продолжаются спасательные работы – здесь работает больше ста спасателей, привлечено 10 единиц техники. Специалисты разбирают завалы и убирают территорию вокруг разрушенного дома.

ICTV