Каждый десятый украинец рискует стать алкогольно зависимым
10:29, 06 февраля 2008Общество
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Пьяная неволя украинцев: сегодня каждый десятый рискует стать алкогольно зависимым. И процент молодежи в этой печальной статистике возрастает каждый день, пишут "Киевские ведомости".
Алкоголь - это наркотик и чем раньше мы это осознаем, тем больше у нас шансоов в борьбе за здоровье наций.
Безопасного алкоголя не существует, как и не существует безопасных для организма норм употребления алкогольных напитков.
А слабоалкогольные напитки, как например пиво, вызывают такую же зависимость как и все другие. Профилактику предлагают начинать по обычаям спартанцев – с детсадовского возраста.
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