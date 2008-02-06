Каждый десятый украинец рискует стать алкогольно зависимым

Пьяная неволя украинцев: сегодня каждый десятый рискует стать алкогольно зависимым. И процент молодежи в этой печальной статистике возрастает каждый день, пишут "Киевские ведомости".

Алкоголь - это наркотик и чем раньше мы это осознаем, тем больше у нас шансоов в борьбе за здоровье наций.

Безопасного алкоголя не существует, как и не существует безопасных для организма норм употребления алкогольных напитков.

А слабоалкогольные напитки, как например пиво, вызывают такую же зависимость как и все другие. Профилактику предлагают начинать по обычаям спартанцев – с детсадовского возраста.

ICTV