Большинство абитуриентов Донбасса сдадут ВНО в соседних областях

Об этом УНИАН сообщили в Гражданской сети ОПОРА, которая следила за соблюдением процедур стандартизированного тестирования.

«Из более 35 тыс. абитуриентов Донбасса процедуру перерегистрации прошли немногим более 20 тыс. Они будут проверять уровень своих знаний с 1 по 15 июля в основном в соседних областях – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, а также в столице», - сообщили в ОПОРЕ.

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В других областях участие в дополнительной сессии ВНО примут всего по несколько десятков выходцев из Луганской и Донецкой областей.

В ОПОРЕ напомнили, что из-за военных действий на Донбассе сначала там была отменена основная сессия ВНО, а затем и дополнительная. Такое решение было принято из-за невозможности гарантирования безопасности участникам ВНО и персоналу пунктов тестирования, а также из-за отсутствия гарантий сохранения конфиденциальности содержания тестовых материалов. Поэтому поступающим было рекомендовано перерегистрироваться для прохождения дополнительной сессии в любом другом регионе Украины. Из-за промедления с принятием окончательного решения относительно отмены тестирования в Донецкой и Луганской областях сроки для обязательной перерегистрации абитуриентов были ограничены – 4 дня. Крымчанам пришлось менять место прохождения стандартизированного тестирования на любой другой регион Украины еще в конце марта.

В ОПОРЕ отмечают, что конфликты на востоке Украины также внесли изменения в расписание вступительной кампании. В этом году она начнется не как обычно – 1 июля, а 11 июля, поскольку продлены сроки дополнительной сессии ВНО, соответственно, результаты будут обнародованы позже. Что касается абитуриентов, не перерегистрировавшихся для участия в дополнительной сессии, для них будет организована третья сессия, уже непосредственно в вузах Донбасса. Однако, отмечают в ОПОРЕ, когда именно она будет проходить, еще не согласовано. «Единственное, что известно – зачисление студентов в высшие учебные заведения Луганской и Донецкой областей будет проходить в сентябре 2014 года, тогда как в других регионах – в августе», - говорится в сообщении.

27 июня заканчивается основная сессия внешнего независимого оценивания знаний выпускников общеобразовательных учебных заведений 2014 года.