Лишь 87 абитуриентов из 70 тысяч выполнили все задания ВНО по иностранному языку правильно

Лишь 87 абитуриентов из 69 тыс. 400 зарегистрированных на участие в ВНО по иностранному языку (английский, французский, немецкий, испанский), правильно выполнили все задания теста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

По его словам, не смогли ответить ни на один вопрос почти 100 человек.

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"Среди 87 лучших нет ни одного выпускника сельской школы. Сельская школа не продуцирует высокий уровень знаний по иностранному языку", - сказал Ликарчук.

Он заметил, что из 87 абитуриентов, которые показали высокие знания иностранного языка, 24 - из Киева. "Хочу отметить, что в перечне киевских школ нет тех, кого давно считают «крутыми» и куда родители, имеющие связи и средства, стремятся устроить своих детей", - добавил Ликарчук.

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По словам Ликарчука, также среди этих 87 успешных абитуриентов 20 - из Львовской области и Львова, 8 - из Хмельницкой области, 6 - из Харьковской области, из Ривненской - 4 абитуриента, по три - из Сумской и Полтавской областей, из остальных регионов - по одному успешному абитуриенту.

В то же время он отметил, что в Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой областях нет ни одного абитуриента, который бы правильно ответил на все тестовые задания по иностранному языку.