Минобразования рекомендует школам с сентября перейти на семестровую систему

Министерство образования и науки Украины рекомендует в 2014/2015 учебном году организовать занятия в школах по семестровой системе.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, ссылаясь на письмо МОН от 11.06.2014 г. № 1/9-303 "Об учебных планах общеобразовательных учебных заведений и структуре 2014/2015 учебного года".

В сообщении отмечается, что I семестр – с 1 сентября по 26 (и до 27 для школ, работающих по шестидневной рабочей неделе) декабря, а ІІ семестр – с 12 января по 29 (30) мая.

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Каникулы рекомендуют провести в такие сроки: осенние - с 27 октября по 2 ноября; зимние - с 29 декабря по 11 января; весенние - с 23 по 29 марта.

В сообщении сказано, что, как предусмотрено статьей 34 Закона Украины «Об общем среднем образовании», учебный год заканчивается проведением государственной итоговой аттестации выпускников начальной (12-21 мая), основной (1-8 июня) и старшей (22-28 мая) школы.

В 2014/2015 учебном году предусматривается проведение государственной итоговой аттестации для учащихся начальной школы в виде итоговых контрольных работ по трем предметам: чтению, украинскому языку и математике.

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Государственную итоговую аттестацию для учащихся основной и старшей школы предусматривается провести в письменной форме по трем предметам: украинскому языку, математике или истории и по предмету по выбору учеников (11 класс) или школы (9 класс) по заданиям, разработанным общеобразовательным учебным заведением.

Вручение документов об образовании рекомендуем провести для выпускников 9-х классов 10 – 11 июня, 11-х классов – 30-31 мая.

Решение о целесообразности проведения учебной практики и учебных экскурсий общеобразовательные учебные заведения принимают самостоятельно.