В Харькове готовы принять более 2 тысяч переселенцев из Донбасса

Харьковская область готова принять 2400 беженцев из Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Игорь Балута, передает корреспондент УНИАН.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что на Харьковщине подготовлено более 60 объектов для проживания переселенцев, которые способны принять до 2400 человек. Объекты расположены во всех районах области и Харькове.

Читайте такжеВласть обещает оперативно трудоустроить переселенцев

По словам Балуты, за последние несколько дней количество людей, пересекающих границу Харьковской области со стороны Луганщины и Донетчины, значительно увеличилось.

«Определенную тенденцию к росту мы наблюдали еще во время майских праздников. Люди надеялись переждать, пока ситуация стабилизируется, но теперь мы видим, что их количество будет и дальше увеличиваться», - отметил Балута.

Также руководитель области подчеркнул , что ранее Донецкая ОГА обратилась к руководству Харьковщины с просьбой принять 350 переселенцев из Славянска.

Читайте такжеВо Львовскую область приедут 500 беженцев из Славянска

Вместе с тем в Харьковскую область уже пробыли первые 95 переселенцев из Славянска.

”Покинуть родной город им пришлось из-за обострения ситуации и в связи с проведением АТО в Донецкой области. Люди говорят, что до последнего не хотели ехать, но вынуждены были это сделать из-за опасений за здоровье и психику детей”, - отмечают в ХОГА.

Расселять переселенцев будут в одном из детских лагерей в Купянском районе.

Читайте такжеПрихожане УПЦ помогают переселенцам из Крыма и Востока Украины

”Людям пообещали убежище до тех пор, пока ситуация в Донецкой области не стабилизируется”, - отмечается в сообщении.

Беженцев готовы принять также в Изюмском районе: там для них подготовлено более 150 мест, в основном это отдельные дома в селах района.

Вместе с тем в ХОГА отмечают, что пока люди переезжают к родственникам.