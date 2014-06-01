Нацгвардия получит боевые машины харьковской разработки - Аваков
02:16, 01 июня 2014Общество
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Решение о формировании заказа на поставку ББМ планируют принять в понедельник, 2 июня.
Нацгвардия получит харьковские ББМ / Страница Авакова в Facebook
В настоящее время обсуждается вопрос приобретения для Национальной Гвардии Украины боевых бронированных машин (ББМ) "Дозор" харьковской разработки.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков.
"Обсуждаем формирование заказа на приобретение для Национальной Гвардии Украины боевых бронированных машин "Дозор". Отличная харьковская разработка. Очень своевременная. Берем на испытания первые машины и будем заказывать серию", - написал он.
Читайте такжеХарьковские предприятия займутся перевооружением армииРешение о формировании заказа на поставку ББМ планируют принять в понедельник, 2 июня, сообщил Аваков.
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