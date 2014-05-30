МВД: Украинских силовиков обеспечат самыми современными бронежилетами и кевларовыми касками
21:17, 30 мая 2014Политика
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В ближайшее время в Украину поступят партии современных кевларовых бронежилетов и касок.
Аваков обещает обеспечить силовиков бронежилетами и касками / Фото УНИАН
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил перед заседанием правительства, посвященного вопросам материально-технического обеспечения Вооруженных сил и Национальной гвардии, сообщили УНИАН в УСО МВД Украины.
Читайте такжеВблизи зоны АТО защищен бронежелетом лишь каждый сотый солдатПо его словам, в ближайшие выходные в Украину поступит около 3 тысяч бронежилетов 5-6 класса защиты, закупленных по контракту в одной из европейских стран, а также более 7 тысяч кевларовых касок. Таким образом, украинские силовики будут должным образом защищены.
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