МВД: Украинских силовиков обеспечат самыми современными бронежилетами и кевларовыми касками

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил перед заседанием правительства, посвященного вопросам материально-технического обеспечения Вооруженных сил и Национальной гвардии, сообщили УНИАН в УСО МВД Украины.

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