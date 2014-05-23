Древний Киев зовет на грандиозное празднование дня столицы

В Древнем Киеве в «Парке Киевская Русь» празднование дня столицы Украины ознаменуется сразу двумя зрелищными мероприятиями.

31 мая – 1 июня лучшие бойцы соберутся здесь на Чемпионат Украины по средневековому историческому бою «Зов героев». Витязи из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Донецка, Луганска, Луцка, Житомира, Ровно, Днепропетровска, Запорожья выйдут на ратное поле, чтобы доказать, что достойны славы своих далеких предков. Среди участников - бойцы, которые будут защищать честь нашей страны на мировом чемпионате мира по историческому бою в Хорватии.

Гости Древнего Киева увидят полноконтактные бои с применением наступательного и защитного оружия, характерного для Средневековья. Рыцари сразятся в доспехах, вес которых превышает 30 кг. Они продемонстрируют мастерство владения оружием в бескомпромиссных поединках, боях 5 на 5 воинов и 21 на 21 боец. Зрелищной будет массовая битва - «стенка» на «стенку», во время которой будет применено древнее метательное оружие требуше. Вечером - яркое шоу.

К тому же 31 мая и 1 июня Древний Киев зовет на Международный фестиваль «Парад культур», в котором примут участие представители Аргентины, Афганистана, Бразилии, Греции, Грузии, Индии, Индонезии, Кореи, Литвы, Молдовы, Мексики, Германии, Польши, Румынии, Сирии, Финляндии, Японии, стран Африканского союза и других стран.

«Парад культур» откроется 31 мая на Оболонской набережной «Парадом сказок». Это красочный костюмированный карнавал истории и легенд разных стран, в котором примет участие и делегация Древнего Киева с князем и княгиней, витязями и горожанами.

Праздник продолжится 1 июня в Древнем Киеве «Парке Киевская Русь». Здесь делегации разных стран представят гостям фестиваля блюда национальных кухонь. В одном месте - на ярмарке мастеров - можно будет купить сувениры со всего мира или научиться на мастер-классах изготавливать что-то самостоятельно. Вечером - яркий концерт с участием творческих коллективов из Украины и еще 23 стран мира.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области. Добраться можно маршрутными автобусами от ст. м. Выдубичи или собственным транспортом.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области.

Добраться можно маршрутками от станции метро Выдубичи или собственным транспортом.

Начало программы в 13.30.

Цена входного билета 31 мая – 100 грн, 1 июня – 120 грн, для пенсионеров действуют скидки, дети школьного возраста – 30 грн, дошкольники бесплатно.

Для журналистов в субботу, 31 мая, будет организован пресс-тур.

За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Детали на сайте: www.parkkyivrus.com