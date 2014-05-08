На Донетчине сепаратисты оставили детей без доступа к образованию и продуктов

На Донетчине почти 40 тысяч учащихся не имеют возможности ходить в школу. А полторы тысячи выпускников, которые доллжны через несколько недель сдавать экзамены, - могут потерять шанс в этом году стать студентами, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Более полусотни школ вокруг Славянска, в Краматорске и частично Мариуполе закрыты. В наиболее сложной ситуации оказались выпускники. 23 мая они должны писать украинский пересказ, а 3 июня - сдавать ВНО, что есть обязательным для поступления в вузы.

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Еще более сложная ситуация сложилась с обеспечением трех интернатов и детдома на севере Донецкой области. Через блокпосты на подъезде к Славянску не пускают в город машины с продуктами для детей.

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Тем временем, в самом Донецке решили не привлекать детей к торжествам девятого мая из соображений безопасности. Решили обезопасить не только детей. Администрации торговых центров области уже сообщили, что на этих выходных магазины закроют, чтобы не привлекать нападавших.