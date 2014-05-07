На Донетчине обстреляли автобус с бойцами спецбатальона "Азов", один из нападавших убит

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом проинформировал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, возле поселка Мангуш сепаратисты обстреляли автобус батальона милиции специального назначения «Азов», который следовал из Мариуполя в сторону Бердянска. Ранен водитель. Один из стрелявших убит. Еще два нападающих задержаны, оружие изъято. Среди задержанных – «министр обороны» так называемой «Донецкой народной республики» Игорь Какидзянов.

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«Там был настоящий бой, продолжавшийся более часа. По силовикам стреляли из пулемета и автоматов Калашникова. Водитель автобуса ранен. В него попали трижды. Две пули застряли в бронежилете, одна попала в руку», - сказал советник министра.

Бойцы батальона милиции спецназначения «Азов», отличившиеся во время боя, будут представлены к награждению.