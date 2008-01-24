Шахту им. Засядько не закроют

Об этом сообщил министр угольной промышленности Виктор Полтавец.

По его словам, сейчас работает два пласта рудника. Участок, на котором произошли взрывы, может восстановиться только в течение полутора лет.

В конце прошлого года на шахте имени Засядько в Донецке произошли три аварии, в результате которой погибли 107 человек.

Шахта имени Засядько добывает необходимый для металлургической отрасли коксованный уголь.

Радио Свобода