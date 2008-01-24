Шахту им. Засядько не закроют
10:31, 24 января 2008Общество
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Участок может восстановиться в течение полутора лет
Об этом сообщил министр угольной промышленности Виктор Полтавец.
По его словам, сейчас работает два пласта рудника. Участок, на котором произошли взрывы, может восстановиться только в течение полутора лет.
В конце прошлого года на шахте имени Засядько в Донецке произошли три аварии, в результате которой погибли 107 человек.
Шахта имени Засядько добывает необходимый для металлургической отрасли коксованный уголь.
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