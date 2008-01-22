Возле Севастополя нашли 12 мертвых птиц

В Балаклаве (Севастополь) обнаружены 12 тушек погибших птиц: 6 нырков и 6 бакланов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Севастополе, погибшие птицы были найдены на днях.

Причину гибели птиц установит экспертиза, которая будет проведены в Симферополе, сообщили УНИАН в ветслужбе Севастополя.

Вместе с тем в Республиканскую государственную лабораторию ветеринарной медицины АР Крым (г. Симферополь) тушки птиц пока (по состоянию на середину сегодняшнего дня) не поступили. «Сказали, что что-то привезут из Севастополя, но пока не привезли», - сообщили в лаборатории.

Как сообщал УНИАН, в одном из хозяйств в селе Ровное Красногвардейского района АРК на прошлой неделе был выявлен птичий грипп. В хозяйстве были утилизованы путем сжигания почти 25 тысяч птиц. Проводится мониторинг. В других регионах Крыма птичий грипп пока не выявлен.