Мэры Львова и Праги создали образовательную программу для студентов из Евромайдана
17:27, 11 апреля 2014Общество
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На программу уже выделен миллион гривен.
Садовый и Гудечек объявили о запуске программы международных образовательных грантов
Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Праги Томаш Гудечек объявили о запуске программы международных образовательных грантов, сообщает ТСН.
Во Львов и Прагу приглашают студентов с Евромайдана, а финансировать инициативу согласились представители бизнеса. Они уже выделили на образование миллион гривен. Со следующего учебного года студентам-участникам Майдана на выбор будут предложены университеты во Львове и столицы Чехии.
Напомним, партия "Об'єднання Самопоміч" намерена участвовать в выборах Киевского городского совета. Об этом заявил лидер политической силы, мэр Львова Андрей Садовый.
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