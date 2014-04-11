Мэры Львова и Праги создали образовательную программу для студентов из Евромайдана

Мэр Львова Андрей Садовый и мэр Праги Томаш Гудечек объявили о запуске программы международных образовательных грантов, сообщает ТСН.

Во Львов и Прагу приглашают студентов с Евромайдана, а финансировать инициативу согласились представители бизнеса. Они уже выделили на образование миллион гривен. Со следующего учебного года студентам-участникам Майдана на выбор будут предложены университеты во Львове и столицы Чехии.

Напомним, партия "Об'єднання Самопоміч" намерена участвовать в выборах Киевского городского совета. Об этом заявил лидер политической силы, мэр Львова Андрей Садовый.