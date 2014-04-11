Осужденных украинцев из колоний в Крыму переведут в Украину - генпрокурор РФ

Отбывающие наказание в колониях на территории Крыма граждане Украины в перспективе будут этапированы для отбывания наказания в Украину. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Симферополе, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, он подтвердил, что в отношении находящихся под уголовным преследованием или отбывающих наказание может быть применена действующая в России амнистия, если они подпадают под нее в соответствии с условиями.

Одной из главных задач, стоящих перед прокурорами, Чайка назвал переквалификацию уголовных дел с украинского на российское уголовное законодательство. "Мы сейчас проводим ревизию этих уголовных дел", - сказал он. Так, все уголовные дела, находящиеся в производстве на территории Крыма, будут переквалифицированы на соответствующие нормы российского законодательства.

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Говоря о масштабе этой работы, Чайка заметил, что на сегодня в судах находятся 1 тыс. 400 уголовных и около 300 гражданских дел, в рассмотрении которых участвуют прокуроры.

Пересмотр может коснуться и тех, кто уже отбывает наказание. Если преступления, за которые человек был осужден, соответствуют преступлению по российскому Уголовному кодексу, он продолжит отбывать наказание, если же российский Уголовный кодекс по иному квалифицирует это деяние - возможна переквалификация и новое судебное решение.

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Как сообщал УНИАН, 31 марта начальник пресс-службы Управления Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области Александр Науменко сообщил, что часть заключенных из тюрем в Крыму собираются перевести в Киев.

По данным газеты «Сегодня», наказание в колониях на полуострове отбывают 3258 заключенных. По словам Науменко, уже в скором времени заключенных планируют забирать в Украину. Процесс начнется, когда будут достигнуты соответствующие договоренности с РФ. Часть осужденных перевезут в столицу.

В то же время, правозащитники опасаются, что судьбой заключенных нелегитимные власти Крыма будут заниматься в последнюю очередь. «Из 3258 крымских заключенных более половины являются жителями других областей и регионов Украины, в том числе Киева и Киевской области», - сказал правозащитник Эдуард Багиров.

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По его словам, ситуация, в которой оказались заключенные, - юридический нонсенс, ведь преступления они совершили на территории Украины и были осуждены по украинским законам.