Осужденным разрешили пользоваться мобильными телефонами и компьютерами

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "О внесении изменений в Уголовный исполнительный кодекс Украины относительно адаптации правового статуса осужденного к европейским стандартам" (регистрационный номер 4525).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 246 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Уголовный исполнительный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что приговоренные к ограничению свободы имеют право:

носить гражданскую одежду, иметь при себе портативные персональные компьютеры и аксессуары к ним, деньги, мобильные телефоны и аксессуары к ним, ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничений;

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отправлять письма, получать посылки (передачи) и бандероли, получать краткосрочные свидания без ограничений, а длительные свидания - до трех суток один раз в месяц;

пользоваться средствами мобильной связи;

получать правовую помощь, предусмотренную данным законом, для лиц, приговоренных к лишению свободы.

Кроме того, согласно закону, осужденные имеют право: на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и условиях выполнения и отбывания назначенного судом наказания; на социальное обеспечение; на гуманное отношение к ним и на уважение их человеческого достоинства; осужденные не должны подвергаться жестокому, нечеловеческому или унижающему их достоинство обращению.

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Также осужденные не могут подвергаться медицинским или другим подобным исследованием независимо от их согласия. Они имеют право обращаться, в соответствии с законодательством, с предложениями, заявлениями и жалобами в администрацию органов и учреждений исполнения наказаний, их высшие органы, а также к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, в Европейский суд по правам человека, а также в другие соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина, к уполномоченным лицам таких международных организаций, судов, органов прокуратуры, других органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединений.

Соответствующие заявления подаются в двух экземплярах, один из которых с отметкой о получении остается у осужденного.

В соответствии с законом, осужденные, в том числе и иностранные граждане и лица без гражданства, имеют право давать объяснение и вести переписку, а также обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами на родном языке. Ответы осужденным даются на языке обращения.

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В соответствии с законом, осужденному гарантируется право на свободный выбор и допуск врача для получения медицинской помощи, в том числе за собственные средства. Осужденные, имеющие расстройства психики и поведения в результате употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов или других одурманивающих средств, могут по их письменному согласию пройти курс лечения от указанных заболеваний.

Также осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе и на оформление пенсий, в соответствии с законами Украины; получать в установленном законом порядке передачи (кроме вещей, которые осужденным запрещено иметь при себе законом, в частности оружия, наркотических или психотропных веществ, прекурсоров).

Законом предусмотрено, что осужденный имеет право на оплачиваемый труд, организованный в соответствии с требованиями законодательства о труде, в том числе относительно длительности, условий и оплаты труда; устанавливается восьмичасовой рабочий день, но не более 40 часов в неделю.

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Также осужденные имеют право на осуществление свободы исповедовать любую религию или выражать убеждения, связанные с отношением к религии, в том числе на свободный выбор и допуск священнослужителя для совершения религиозных таинств и обрядов, за исключением ограничений, предусмотренных Уголовным исполнительным кодексом.

Осужденному гарантируется право на правовую помощь; право на свидание.

Законом запрещается безосновательное принудительное прерывание сна осужденных в ночное время, в том числе исключительно для осуществления проверки наличия осужденных.

Кроме того, законом запрещено размещение осужденных, новоприбывших в учреждение, в помещениях вместе с лицами, имеющими две или больше судимостей, а также с лицами, которые могут негативно на них повлиять по своим психологическим качествам.

В соответствии с законом, лица, больные туберкулезом, содержатся в отдельных помещениях от других заключенных.

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Законом предусмотрено, что без специального разрешения (аккредитации) в любое время беспрепятственно посещать учреждения исполнения наказаний для осуществления контроля и проведения проверок (при желании – в сопровождении до трех медицинских работников для медицинского осмотра осужденных и до двух представителей средств массовой информации) имеют право: президент Украины или специально уполномоченные им представители (не более пяти человек в каждой области, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе); премьер-министр Украины или специально уполномоченные им представители (не более двух человек в каждой области, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе); уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека или специально уполномоченные им представители; председатель, заместители председателя и члены Комиссии при президенте Украины в вопросах помилования; министр юстиции Украины или специально уполномоченные им представители (не больше двух человек в каждой области, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе), народные депутаты и ряд других должностных лиц.

В соответствии с законом осужденные имеют право тратить в месяц для приобретения продуктов питания, литературы, письменных принадлежностей и предметов первой потребности деньги в сумме до 70% минимального размера заработной платы.