В Минобороны сообщили, из-за чего загорелись танки в Кривом Роге

Причиной пожара в танковой части в Кривом Роге Днепропетровской области стало короткое замыкание в радиостанции Р-123.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Как напомнили в оборонном ведомстве, 20 марта около 17.30 в здании хранилища парка боевых машин 17-й отдельной танковой бригады, дислоцированной в Кривом Роге, произошло возгорание танка Т-64БВ.

«По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в радиостанции Р-123 во время проверки связи между двумя танками Т-64БВ, которые находились в хранилище. На одной из боевых машин во время включения питания произошло возгорание электрической проводки в связи с ее физической изношенностью», - говорится в сообщении.

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Принятые экипажем танка меры по тушению пожара собственными силами результата не дали, огонь перекинулся на второй танк Т-64БВ, расположенный рядом, отметили в Минобороны.

К тушению пожара были привлечены пожарный танк ГПМ-54 воинской части и три пожарных расчета городского Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 21 марта пожар локализован, жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни местных жителей нет. Кроме двух боевых машин, на которых произошел пожар, повреждены еще три танка Т-64БВ, а также перекрытия в хранилище, где они находились, проинформировали в Минобороны.

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На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере. Назначено служебное расследование. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия во главе с исполняющим обязанности командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенантом Анатолием Пушняковым.

Как сообщал УНИАН, по факту пожара в 17-й танковой части в Кривом Роге открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 412 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества).