600 китайских предприятий лишились права на экспорт игрушек
11:44, 15 января 2008Общество
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Завершилась общенациональная кампания
Более 600 китайских предприятий, поставлявших игрушки за границу, не прошли жесткой проверки качества и лишились права на экспорт своей продукции.
Как передает Утро.ru, это решение было вынесено после завершения общенациональной кампании по борьбе с недоброкачественными товарами, в рамках которой проходила перерегистрация всех предприятий, производящих детские игрушки.
В последние месяцы в КНР ужесточены меры по контролю над качеством производимых в стране товаров для детей.
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