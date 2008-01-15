600 китайских предприятий лишились права на экспорт игрушек

Более 600 китайских предприятий, поставлявших игрушки за границу, не прошли жесткой проверки качества и лишились права на экспорт своей продукции.

Как передает Утро.ru, это решение было вынесено после завершения общенациональной кампании по борьбе с недоброкачественными товарами, в рамках которой проходила перерегистрация всех предприятий, производящих детские игрушки.

В последние месяцы в КНР ужесточены меры по контролю над качеством производимых в стране товаров для детей.

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