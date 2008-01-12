Муж, застрелив супругу, со второй попытки покончил с собой

Черниговская милиция расследует гибель молодых супругов – старшего психолога батальона патрульно-постовой службы милиции и ее мужа – менеджера по продаже компьютерной техники.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД в Черниговской области.

Труп 24-летней женщины с огнестрельным ранением головы обнаружили в ее собственном автомобиле "Мицубиси-Лансер" в одном из отдаленных микрорайонов Чернигова. Боковое стекло автомобиля было разбито. Мужчину, с которым они поженились весной прошлого года, нашли повешенным в беседке неподалеку.

С места события изъят обрез ружья калибра 5,6 мм и кусок электрокабеля. Стражи порядка допускают, что мужчина застрелил жену, а затем дважды попробовал совершить самоубийство. Однако первая попытка была неудачной – оборвался кабель.

Теперь проводится экспертиза, изучаются отпечатки пальцев на обрезе. Среди прочих рассматривается версия убийства из-за ревности. Следствие продолжается.