В День всех влюбленных в Украине продолжит таять лед, местами пройдут дожди

В День влюбленных или День святого Валентина атлантический воздух и теплая воздушная масса южных широт будут определять в Украине влажную погоду с высокой температурой воздуха, сообщает opogode.ua.

Отметки термометров превысят исторические показатели этого периода на 3-10 градусов.

Ожидается +3 +10 градусов, на юге +6 +14, а в Крыму до +15 +20 градусов.

Временами пройдут дожди, морось и удержатся туманы, которые ухудшат видимость до 50-300 метров.

На реках продлится таяния льда, а в Карпатах - опасность схода лавин, на дорогах местами гололедица.

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В западных областях местами небольшой дождь, туман, морось. Температура воздуха 1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +7 +10 градусов.

На севере местами дождь, морось. Местами туман. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В центральной части дождь, морось, туман. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.

На востоке местами дождь, местами туман. Температура воздуха +2 +9 градусов.

В южной части местами небольшой дождь, в Крыму преимущественно сухая погода, лишь местами туманы. Температура воздуха +6 +12 градусов, в Крыму +12 +17, местами до +20 градусов.

В Киеве временами дождь, местами туман. Температура воздуха +4 +7 градусов.

В Украине ожидается юго-восточный ветер, на западе - северо-западный, 5-12 м/с.