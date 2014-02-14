В День всех влюбленных в Украине продолжит таять лед, местами пройдут дожди
В Крыму ожидается до +20 градусов.
В День влюбленных или День святого Валентина атлантический воздух и теплая воздушная масса южных широт будут определять в Украине влажную погоду с высокой температурой воздуха, сообщает opogode.ua.
Отметки термометров превысят исторические показатели этого периода на 3-10 градусов.
Ожидается +3 +10 градусов, на юге +6 +14, а в Крыму до +15 +20 градусов.
Временами пройдут дожди, морось и удержатся туманы, которые ухудшат видимость до 50-300 метров.
На реках продлится таяния льда, а в Карпатах - опасность схода лавин, на дорогах местами гололедица.
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В западных областях местами небольшой дождь, туман, морось. Температура воздуха 1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +7 +10 градусов.
На севере местами дождь, морось. Местами туман. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.
В центральной части дождь, морось, туман. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.
На востоке местами дождь, местами туман. Температура воздуха +2 +9 градусов.
В южной части местами небольшой дождь, в Крыму преимущественно сухая погода, лишь местами туманы. Температура воздуха +6 +12 градусов, в Крыму +12 +17, местами до +20 градусов.
В Киеве временами дождь, местами туман. Температура воздуха +4 +7 градусов.
В Украине ожидается юго-восточный ветер, на западе - северо-западный, 5-12 м/с.