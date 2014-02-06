На границе с ЕС проводится эксперимент по упрощению пограничных формальностей

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, нововведения коснулись пунктов пропуска «Рава-Русская» во Львовской области, и «Ужгород» и «Солотвино», расположенных в Закарпатье. В ходе эксперимента пропуск будет осуществляться по принципу одной остановки и введено одно окно на полосах движения «зеленый коридор» на выезд из Украины.

Эти нововведения введены с целью достижения европейских стандартов в осуществлении пропускных операций, которые направлены на обеспечение пограничной безопасности, скорости оформления, высокой культуры персонала и создания комфортных условий для граждан, пересекающих границу. К эксперименту приобщаются сотрудники Госпогранслужбы и представители таможни. Во время испытаний транспортное средство будет останавливаться один раз на линии паспортного контроля, а водителю и пассажирам не придется выходить из транспортного средства. При этом представленные документы людей и на транспортное средство будут проверяться сразу пограничниками и таможенниками, будет осуществляться визуальный досмотр авто, в случае необходимости будут выводить их из общего потока для проведения углубленного досмотра.

В Госпогранслужбе напоминают, что похожие правила вводились в пунктах пропуска на украинско-польской границе во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Тогда в рамках договоренности между Правительствами Украины и Польши проводилось совместное оформление контролирующими органами Украины и Польши по принципу одной остановки и на еврокоридорах в 7 автомобильных пунктах пропуска. Также отмеченные инновации были апробированы украинскими пограничниками и таможенниками на практическом занятии в пункте пропуска «Платонов» на Одесщине. В ближайшее время нововведения будут введены в других пунктах пропуска на границе с Молдовой, Россией, Беларусью, Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Оптимизация процедур пограничного контроля предусматривает выполнение задач при увеличении пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска для автомобильного сообщения малочисленным составом пограничных нарядов, а также минимизация времени на выполнение процедур и усиления контроля за соблюдением режимных мероприятий. Это обеспечит комфорт лицам, пересекающим государственную границу, и инспекторскому составу, который осуществляет пограничный контроль, усилит контроль за соблюдением режима в пункте пропуска, значительно увеличит пропускную способность пунктов пропуска с минимальным использованием личного состава и т. п.