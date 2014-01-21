Опубликован закон о штрафах на основании фото- и видеофиксации

Как сообщал УНИАН, парламент принял данный закон 16 января.

Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме» вводится автоматическая фото- и видеофиксация следующих правонарушений: превышение ограничения скорости движения; проезд на запретительный сигнал регулирования дорожного движения; нарушение установленной для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или по пешеходным дорожкам; выезд на полосу встречного движения; нарушение правил движения через железнодорожные переезды.

В случае фото- и/или видеофиксации одного из отмеченных правонарушений должностное лицо ГАИ на основании данных автоматизированной информационной системы устанавливает лицо, на которого зарегистрировано соответствующее транспортное средство.

Читайте такжеВ “Голосе Украины” опубликован закон о госбюджете-2014 Если транспортное средство зарегистрировано на физическое лицо, должностное лицо выносит постановление о наложении административного взыскания, которое направляется такому физическому лицу рекомендательным письмом с сообщением. К постановлению прилагается фотоснимок транспортного средства с изображением его номерного знака, сделанный в автоматическом режиме в момент совершения административного правонарушения.

Лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, на протяжении 10 дней со дня получения постановления должно оплатить штраф или обжаловать постановление в суде и доказать, что транспортное средство или его номерной знак выбыло из его владения в результате противоправных действий других лиц, или в момент совершения правонарушения за рулем было другое лицо.