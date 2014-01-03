Нацбанк будет более динамично кредитовать экономику, - эксперт

Эксперт утверждает, что гривна на протяжении 2014 года будет оставаться стабильной, и это позволит банковскому сектору продолжать рост, продемонстрированный в 2013 году.

«Считаю, что финансовая ситуация останется стабильной, а уровень инфляции не превысит 2%-3%. Это позволит обеспечить плавный рост в банковском секторе. Будут расти депозитные портфели. Нацбанк, в свою очередь, продолжит снижать учетную ставку и будет более динамично кредитовать экономику», - говорит Кушнирук.

Относительно потеплений торговых отношений с Российской федерацией эксперт особых иллюзий не питает. «Можно только приветствовать намерения ликвидировать все торговые барьеры, однако в текущем году едва ли ситуация кардинально изменится. Россия приближается к кризису. А потому, будет вынуждена защищать свой рынок от украинской продукции», - сказал эксперт.

Однако Украина уже не столкнется с полномасштабными торговыми войнами, и этот факт, по мнению Кушнирука, положительно скажется на экономике страны.