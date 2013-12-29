В Ивано-Франковской области в ДТП погибли три человека

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, в селе Ямницы Тисменицкого района в субботу, 28 декабря, в 20.51 водитель автомобиля ВАЗ-2106, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, который двигался навстречу. Оба водителя в результате столкновения погибли. Устанавливается также личность погибшего пассажира одного из автомобилей.

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Еще один 31-летний пассажир с травмой головы госпитализирован в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Третий пассажир - 27-летний житель поселка Богородчаны от госпитализации отказался.