На Харьковщине во время падения автомобиля c моста погибли четыре человека

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в 7.50 28 декабря неподалёку от села Лесное Дергачевского района Харьковской области, на 111 км автодороги Харьков–Щербаковка, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и допустил падение с автомобильного моста.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится следствие.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.