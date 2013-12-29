На Харьковщине во время падения автомобиля c моста погибли четыре человека
10:09, 29 декабря 2013Общество
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В Харьковской области во время падения автомобиля с моста погибли четыре человека.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в 7.50 28 декабря неподалёку от села Лесное Дергачевского района Харьковской области, на 111 км автодороги Харьков–Щербаковка, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и допустил падение с автомобильного моста.
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В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится следствие.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
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