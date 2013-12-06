В Европе согласились разработать Дорожную карту по подписанию СА с Украиной - Арбузов

Об этом вчера заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время встречи с Министром иностранных дел Республики Польша Радославом Сикорским и министром иностранных дел Королевства Швеции Карлом Бильдтом, заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд, а также заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Хельгой Шмид, прибывшими в Киев для участия в Министерской конференции ОБСЕ.

Арбузов заверил, что европейская интеграция остается стратегическим выбором Украины.

Он обратил внимание, что евроинтеграция предполагает открытие европейских и мировых рынков для украинской экономики, а также привязывает развитие Украины на ближайшие годы к европейским ценностям и критериям.

Первый вице-премьер-министр отметил, что сегодняшний этап отношений Украины с ЕС должен сопровождаться интенсивными переговорами с целью подписания Дорожной карты, поэтапное выполнение которой должно привести к подписанию в ближайшее время Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Европейские политики подтвердили свою настроенность на проведение таких переговоров. Кроме того, для обеспечения проведения дальнейших реформ и преобразований в украинской экономике они подчеркнули необходимость продолжения переговоров с МВФ.

По мнению Виктории Нуланд, продолжение диалога с МВФ должно дать положительные сигналы рынкам и инвесторам.

Одновременно международные политики выразили свою обеспокоенность в связи с политической ситуацией в Украине.

В частности, они выступили за проведение переговоров с оппозиционными силами с целью поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Арбузов заверил, что двери правительства открыты, и он готов искать компромисс.