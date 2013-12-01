"Беркут" штурмовал здание НСПУ на Банковой, людей избили и выбросили на улицу

Об этом сообщил писатель Анатолий Днистровый на своей странице в Фейсбуке.

"Беркутом" был атакован дом Союза писателей, в котором хотели найти убежище раненые митингующие и несколько врачей-волонтеров, которые не смогли выбраться из этой улицы и оказались в капкане. Писатели Сергей Пантюк, Борис Гуменюк, Роман Жахив и часть демонстрантов пытались забаррикадироваться, однако беркут выбил окна и проник в дом", - сообщил Днистровый, ссылаясь на разговор с Борисом Гуменюком.

По его словам, бойцы "Беркута" избили людей и разбили мебель в здании.

"Бойцы Беркута разбили мебель, били людей и выбрасывали их на улицу. Испуганные девушки и парни, которые пытались найти убежище в доме писателя, бежали на балконы и вылезали на крышу дома", - сообщил писатель.