Столичный метрополитен увеличил количество курсирующих на линиях поездов

Как сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Костюк, в связи с проведением массовых акций в центре столицы «Киевский метрополитен» с 16:00 увеличил количество курсирующих на линиях поездов.

Наземный общественный транспорт работает в штатном режиме (маршруты, которые пролегают мимо перекрытых сегодня улиц, претерпели изменения), однако при необходимости количество подвижных единиц наземного транспорта будет увеличено.

Как сообщал УНИАН, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста.

По разным оценкам, сегодня днем в центре Киева было от 300 до 500 тысяч человек.