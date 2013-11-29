Главное за день: обзор топ-новостей

Дефицит госбюджета перевалил за 40 миллиардов

Дефицит государственного бюджета Украины в январе - октябре 2013 составил 40,822 миллиарда гривень, что в 1,2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 миллиарда гривень.

Меркель пригласила Януковича в Германию - агентство

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Виктором Януковичем, которая состоялась в пятницу в рамках саммита " Восточного партнерства" в Вильнюсе, пригласила президента посетить Германию

В то же время, Президент Польши отменил визит в Украину 2 декабря, а Виктор Янукович пригласил в Украину президента Франции Франсуа Олланда.

Организаторы Евромайдана в Тернополе заявили о его закрытии

Данное решение принято в связи с решением максимально мобилизовать молодежь для поездки в Киев на Майдан Независимости, сообщили организаторы

Президент Европарламента планирует продлить миссию Кокса-Квасневского

Президент Европарламента Мартин Шульц пообещал, что миссия Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине продлят

США угрожают "серьезными последствиями" для власти в случае разгона Евромайдана

США предостерегают украинскую власть от применения силы против митингующих в Киеве и предупреждают о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае разгона Евромайдану.

Движение по улице Крещатик остановлено милиционерами

Движение на улице Крещатик в Киеве остановлено милиционерами на отрезке от улицы Институтской в сторону Киевской городской государственной администрации

Также сегодня сообщалось, что милиция заблокировала митингующих и разделила евромайдан на две части

Сейчас на Майдане находится более тысячи правоохранителей. Сегодня же генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка пообещал, что евромайданы не будут разгонять, если они будут функционировать в рамках действующего украинского законодательства

Вильнюсский саммит принял декларацию

Участники саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе приняли совместную декларацию , в которой отмечается " беспрецедентная общественная поддержка " политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом

В Кабмине предлагают ЕС создать "дорожную карту" по подписанию ассоциации

Первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что Украина предлагает ЕС создать двустороннюю комиссию для выработки "дорожной карты" по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

На митинг Партии регионов на Европейской площади привели детей (фото)

На Европейскую площадь в Киеве пришли организованные группы детей, которые присоединились к митингу Партии регионов "Построим Европу в Украине".

Суд объявил приговор по "Врадиевскому делу"

Первомайский горрайонный суд Николаевской области приговорил четырех подсудимых по делу об избиении и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковои срокам заключения от 5 до 15 лет

Официальная часть саммита закончилась без подписания соглашения с Украиной

В Вильнюсе завершилась церемония парафирования соглашений об ассоциации между ЕС и странами «Восточного партнерства», в частности, Грузией и Молдовой, однако с Украиной никаких соглашений подписано не было.

В связи с этим президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что неподписание Украины Соглашения об ассоциации с Евросоюзом является шагом назад , а премьер Италии назвал исторической ошибкой отказ Киева подписать Соглашение.

В то же время, президент Европарламента заявил, что понимает причины отказа Украины от евроинтеграции, но подверг сомнению возможность скорейшего подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с Президентом Украины Виктором Януковичем.

ЕС и Армения заявили о возобновлении плана совместных действий

Евросоюз и Армения восстановят план совместных действий в рамках программы "Восточное партнерство", говорится в совместном заявлении МИД Армении и ЕС, принятой на саммите в Вильнюсе

Баррозу заявил, что трехсторонние переговоры по Украине с РФ неприемлемы

«Это неприемлемо», - сказал Баррозу, отметив, что когда речь идет о двусторонних переговорах, третья сторона является лишней.

Янукович подтверждает намерения Украины подписать Соглашение об ассоциации

«Украина и ЕС вышли на завершающий этап заключения Соглашения об ассоциации. Убежден, это откроет новую страницу в развитии Украинского государства, переведет на качественно новый уровень наши отношения с ЕС и его государствами-членами. Я подтверждаю намерения Украины в ближайшей перспективе подписать Соглашение об ассоциации», - заявил Янукович.