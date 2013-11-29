Главное за день: обзор топ-новостей
Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, на Майдане Независимости в Киеве наблюдается очень высокая концентрация силовиков, а суд сегодня огласил приговор фигурантам Врадиевского дела
Дефицит госбюджета перевалил за 40 миллиардов
Дефицит государственного бюджета Украины в январе - октябре 2013 составил 40,822 миллиарда гривень, что в 1,2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 миллиарда гривень.
Меркель пригласила Януковича в Германию - агентство
Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Виктором Януковичем, которая состоялась в пятницу в рамках саммита " Восточного партнерства" в Вильнюсе, пригласила президента посетить Германию
В то же время, Президент Польши отменил визит в Украину 2 декабря, а Виктор Янукович пригласил в Украину президента Франции Франсуа Олланда.
Организаторы Евромайдана в Тернополе заявили о его закрытии
Данное решение принято в связи с решением максимально мобилизовать молодежь для поездки в Киев на Майдан Независимости, сообщили организаторы
Президент Европарламента планирует продлить миссию Кокса-Квасневского
Президент Европарламента Мартин Шульц пообещал, что миссия Пэта Кокса и Александра Квасневского в Украине продлят
США угрожают "серьезными последствиями" для власти в случае разгона Евромайдана
США предостерегают украинскую власть от применения силы против митингующих в Киеве и предупреждают о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае разгона Евромайдану.
Движение по улице Крещатик остановлено милиционерами
Движение на улице Крещатик в Киеве остановлено милиционерами на отрезке от улицы Институтской в сторону Киевской городской государственной администрации
Также сегодня сообщалось, что милиция заблокировала митингующих и разделила евромайдан на две части
Сейчас на Майдане находится более тысячи правоохранителей. Сегодня же генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка пообещал, что евромайданы не будут разгонять, если они будут функционировать в рамках действующего украинского законодательства
Вильнюсский саммит принял декларацию
Участники саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе приняли совместную декларацию , в которой отмечается " беспрецедентная общественная поддержка " политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом
В Кабмине предлагают ЕС создать "дорожную карту" по подписанию ассоциации
Первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что Украина предлагает ЕС создать двустороннюю комиссию для выработки "дорожной карты" по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.
На митинг Партии регионов на Европейской площади привели детей (фото)
На Европейскую площадь в Киеве пришли организованные группы детей, которые присоединились к митингу Партии регионов "Построим Европу в Украине".
Суд объявил приговор по "Врадиевскому делу"
Первомайский горрайонный суд Николаевской области приговорил четырех подсудимых по делу об избиении и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковои срокам заключения от 5 до 15 лет
Официальная часть саммита закончилась без подписания соглашения с Украиной
В Вильнюсе завершилась церемония парафирования соглашений об ассоциации между ЕС и странами «Восточного партнерства», в частности, Грузией и Молдовой, однако с Украиной никаких соглашений подписано не было.
В связи с этим президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что неподписание Украины Соглашения об ассоциации с Евросоюзом является шагом назад , а премьер Италии назвал исторической ошибкой отказ Киева подписать Соглашение.
В то же время, президент Европарламента заявил, что понимает причины отказа Украины от евроинтеграции, но подверг сомнению возможность скорейшего подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с Президентом Украины Виктором Януковичем.
ЕС и Армения заявили о возобновлении плана совместных действий
Евросоюз и Армения восстановят план совместных действий в рамках программы "Восточное партнерство", говорится в совместном заявлении МИД Армении и ЕС, принятой на саммите в Вильнюсе
Баррозу заявил, что трехсторонние переговоры по Украине с РФ неприемлемы
«Это неприемлемо», - сказал Баррозу, отметив, что когда речь идет о двусторонних переговорах, третья сторона является лишней.
Янукович подтверждает намерения Украины подписать Соглашение об ассоциации
«Украина и ЕС вышли на завершающий этап заключения Соглашения об ассоциации. Убежден, это откроет новую страницу в развитии Украинского государства, переведет на качественно новый уровень наши отношения с ЕС и его государствами-членами. Я подтверждаю намерения Украины в ближайшей перспективе подписать Соглашение об ассоциации», - заявил Янукович.