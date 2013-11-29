Вильнюсский саммит принял декларацию

Как передает корреспондент УНИАН, участники Вильнюсского саммита принимают к сведению решение украинского правительства временно приостановить процесс подготовки и подписания Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

“Они также принимают во внимание беспрецедентную общественную поддержку политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС”, - говорится в декларации.

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“ЕС и Украина подчеркивают свою преданность подписанию этого Соглашения на основе решительных действий, значительного прогресса в трех сферах, которые были отмечены на саммите Украина-ЕС в 2013 году. До настоящего времени уже значительный прогресс был достигнут”, - отмечается в документе.

Участники саммита ”Восточного партнерства” также заявили, что 6 стран инициативы достигли значительного прогресса, но еще больше должно быть сделано для усиления демократии, уважения фундаментальных свобод и верховенства права.

Как известно, на саммите не было подписано Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Грузия и Молдова подобные соглашения с ЕС парафировали.