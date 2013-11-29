Милиция разделила Евромайдан на две части

Как передает корреспондент УНИАН, большая часть митингующих осталась у памятника Независимости, вторая часть людей заблокирована на противоположной стороне Майдана.

Люди не имеют возможности переходить с одной стороны Крещатика на другую.

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Оппозиционные народные депутаты в разговорах между собой и с активистами говорят, что милиция взяла тактику на блокаду Майдана, чтобы на него не пришли новые активисты, и чтобы истощить тех, кто заблокирован.