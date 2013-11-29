На митинг Партии регионов на Европейской площади привели детей (фото, видео)
14:55, 29 ноября 2013Политика
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На Европейскую площадь в Киеве пришли организованные группы детей, которые принимают участие в митинге Партии регионов “Построим Европу в Украине”.
фото Михаила Койфмана / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, детям, которые пришли с улицы Трехсвятительской, на вид 13-15 лет, почти все они держат флаги с партийной и национальной символикой.
фото Михаила Койфмана / УНИАН
На вопрос, кто они и откуда приехали, дети отвечали, что они - киевляне и учатся на 3-м курсе университета. Только одна девочка призналась в том, что она школьница, учится в 9-м классе, а на митинг пришла, чтобы прогулять школу.
фото Евгения Малолетки / УНИАН
На Европейской площади их несколько десятков. Дети стоят группами по десять человек справа от сцены на Европейской площади.
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